Asiantuntijoiden huoli heräsi: Lintuinfluenssan tarttuvampaa varianttia havaittu Kiinassa nelinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna

Tartuntatapauksissa on tapahtunut selvä hypähdys ylöspäin, minkä vuoksi asiantuntijat epäilevät, että influenssaviruksen mutatoitunut kanta on aiempaa tarttuvampi, kertoo uutistoimisto Reuters .

Kiina on raportoinut Maailman terveysjärjestölle (WHO) kaikkiaan 21 ihmisen H5N6-alatyypin tartunnasta, mikä on nelinkertainen määrä viime vuoden viiteen tapaukseen verrattuna.