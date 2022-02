Laulaja Kyösti Mäkimattila kertoo korona-ahdingostaan: "Joutuu keskittymään siihen, miksi nousta sängystä aamulla"

Mielenterveyden kanssa painiminen on ollut tuttua myös muusikolle itselleen lähiaikoina.

– Tämä on viimeiset pari vuotta ollut itsellänikin akuutti asia. Sellainen tietynlainen päämäärättömyys ja näkymättömäksi tulemisen tunne, kun oma identiteetti on perustunut työntekoon ja artistina olemiseen vuosikausiksi.

Mäkimattila ei ole päässyt toteuttamaan omaa työtään muusikkona ja yrittäjänä koronarajoituksien vuoksi lähes kahteen vuoteen. Tilanne on ollut haastava.

– Sen hyväksymisen kanssa on ollut aikamoinen tekeminen, ajattelin, että omassa genressä kuuluun niihin, joilla on vuosikausi mennyt hyvin. Työkalenteri lyö tyhjää ja sinulta estetään se yrittäminen. Se on tosi tukala tilanne.