Noora Hautakangas ja Eero Ukkonen haaveilevat tavallisesta arjesta ja pyykkikasojen häviämisestä – pitkät lomat taas eivät sovi heille lainkaan

Yrittäjäpariskunta Noora Hautakangas ja Eero Ukkonen on toisiaan tasapainottava tiimi: toinen on hätäinen ja toinen rauhallisuuden tyyssija.

– Olen aina menossa joka paikkaan. Eero tuo järjen siihen mukaan. Minä olen kutosen vaihde ja Eero on käsijarru. Toimimme yhdessä hyvin ja meillä on sairaan hauskaa, vuoden 2007 Miss Suomenakin tunnettu Hautakangas kertoi parin yhteisen Relove-liikkeen kutsuvierastilaisuudessa 30. marraskuuta.

Hautakankaalle ja Ukkoselle yhdessä yrittäminen on ollut aina valtavan luontevaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Moni ajattelee, että parisuhteessa on vaikeaa olla yrittäjiä yhdessä, mutta meille se on todella luontevaa. Vaikka otamme välillä yhteen ja väännämme asioista, niin se on sitä, millä kehitämme liiketoimintaa, Ukkonen kertoi.

Vuosien myötä parin tekeminen on syventynyt.

– Teemme todella tiiviisti yhdessä töitä. Totta kai siinä oli alkuun pallottelua, ettei elämä ole vain pelkkää työtä. Sen asian suhteen pitää nähdä vaivaa, ettei se ole vain työtä. Muistamme myös ravistella sitä, Hautakangas kertoi.

– Se varmasti lähtee siitä, että olemme molemmat hyvin yrittäjäluontoisia. Koko ajan aamusta iltaan ja unissammekin puhumme töistä. Työntekeminen on meille myös vapaa-aikaa, se on meille elämäntapa. Helppoa, kun näin on molemmilla, Ukkonen kertoi.

”Kaikki lähtee kotimaasta”

Hautakangas tunnustaa kuitenkin olevansa huonompi pitämään parisuhteesta huolta työn keskellä.

– Opettelen sitä vahvasti.

Tällä hetkellä kihlapari elää unelmaansa, eikä koe, että tarvitsisi mitään lisää. Unelmia löytyy silti.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Välillä tulee haaveiltua ihan sellaisestakin, kun nämä ovat aika isoja sukelluksia ja koko elämä on tässä tietyllä tapaa mukana, niin ihan normaalista, tavallisesta arjesta. Pesee pyykkiä rauhassa ja voi laittaa ruokaa rauhassa. Ehkä avata viinipullon siinä ja nautiskella, ettei ole kiire mihinkään. Toisaalta tämä [työ] on elämäntapa ja rakkaus, niin se ei kuluta samalla tavalla. Mutta välillä olisi kiva, että saisi pyykkikasat kerrankin pois, Hautakangas kertoi nauraen.

– Ja, että kämppä olisi joskus siisti, Ukkonen jatkoi.

Itsenäisyyspäivän kolkutellessa ovella Ukkonen kertoo sydämensä olevan sinivalkoinen.

– Kaikki lähtee kotimaasta. Teemme yrittämistä rakkaudesta lajiin ja sen takia, että pystymme työllistämään mahdollisimman paljon porukkaa ja saamaan hyvinvointia aikaiseksi tässä maassa. Ajattelemme kotimaata todella kovaa, Ukkonen kertoi.

Alla olevalla videolla Noora Hautakangas kritisoi hallituksen ja pääministerin koronatoimia.

1:50 Noora Hautakangas kritisoi vuoden alussa, kun yritykset eivät saaneet taloudellista tulea vaikeana aikana.

– Se on äärimmäisen iso juttu. Pappani on ollut sodassa puolustamassa Suomea. Kaikki tarinat, mitä sieltä on kuullut, niin se on…näin, Hautakangas katsoi taivaalle ja laittoi käden sydämensä päälle herkistyen.

Joulu sen sijaan on yrittäjien mielissä vielä kaukana.

– Ei osaa vielä sanoa, miten vietämme joulua. Todennäköisesti käymme Pohjanmaalla. Ei tiedä vielä. Siellä olemme olleet muutaman joulun. Olemme haaveilleet myös siitä, että voisimme olla joulun joskus ulkomailla. Mutta vielä emme ole päässeet sinne asti. Emmeköhän me täällä ole ja menemme anopin luokse, Ukkonen pohti.