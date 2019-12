Kolmikymppiset Meira ja Sami muuttavat purjeveneeseen Tahitille – taustalla on rankka onnettomuus: ”Kaikki paha oli silloin lähellä”

Meira Tabell on 37-vuotias parturi-kampaaja. Hän myi hiljattain oman yrityksensä nimeltä FLOW by MIJ.



Hän ja hänen miehensä Sami Tabell lähtevät tammikuussa Tahitille. He muuttavat silloin katamaraaniin eli purjeveneeseen. Sopivien veneiden myynti-ilmoituksia on katsottu jo kaksi vuotta.



Mainos

Mainos

– Siellä saan vihdoin levätä. Olen ollut yhdeksän vuotta yrittäjänä parturi-kampaajayrittäjänä ja tehnyt pitkiä päiviä vuosikaudet. Sami taas sai kustannussopimuksen ja jatkaa kirjoittamista siellä.



video

Sami on tätä nykyä kirjailija, jonka kirja Matireia, laulu suurimmalle rakkaudelle ilmestyi elokuussa. Kirjan on kustantanut Aviador.

Lähteminen on pariskunnalle helppoa. He ovat laittaneet kotinsa myyntiin ja myyneet jo kaiken irtaimiston. Tampereen koti on kaunis ja viihtyisä, mutta siitä on silti vaivaton luopua. Meiralle kun mikään koti ei ole ollut sydämen asia ja hän on muuttanut usein. Sosiaaliset suhteet ystäviinkään eivät ahdista.



– Nykyään on niin helppo pitää yhteyttä ystäviin verkossa, että se ei huoleta. Ystävät ja perhe ovat odottaneet jo tätä meiltä eli sitä, milloin lähdemme. Olemme seikkailijaluonteita.



Lähipiirin palaute on ollut ainoastaan positiivista.



Marraskuinen mustuus ja oravanpyörä



Parin päätöksen takana on pitkälti se, että nyt on hyvä lähteä. Toisaalta arkiset syyt, kuten oravanpyörä ja masentava kaamos painavat taustalla.

Meiralle oma kampaamoyritys oli yhden unelman täyttyminen ja pitkäaikainen haave. Toisaalta yrityksen pyörittämisen rankkuus on osittain yllättänyt.



Mainos

Mainos

– Työelämässä oli kivaa, niin oli se kyllä myös kuluttavaa. Tiesin, että elämä ei ollut vielä tässä, vaan haluan kokea jotain enemmän.



Pariskunta on lisäksi kärsinyt jonkinasteisesta kaamosoireilusta.



– Kyllä se kaamoksen mustuus on musertavaa meille molemmille. Kaamosoireiluni on ollut joka vuosi pahempaa.



Samin onnettomuus vahvisti sitä, että unelman aika on nyt



Rohkean irtioton takana on osittain myös keväinen rankka onnettomuus: Meiran ja Samin arki järkkyi keväällä, kun Sami jäi auton alle.



Sami ylitti aamu-auringon aikaan normaalisti suojatietä, kun auto ajoi hänen päälleen.



Aamuauringon vuoksi kuljettaja ei ollut nähnyt lainkaan Samia.



Sami loukkaantui, mutta selvisi verrattain vähällä: hän sai lievän aivovamman, jonka oireet ovat nyt väistymässä. Ahkera kuntoutus on auttanut paljon.



– Kaikki paha oli silloin tosi lähellä, mutta tällä kertaa oli onnea matkassa.



– Onnettomuus vahvisti meillä sitä tunnetta, että unelmien aika on nyt. Elämästä ei ikinä tiedä, Meira pohtii.



Mainos

Mainos

Muutto purjeveneeseen vaatii harjoittelua



Meira tunnetaan lähipiirissään maailmanmatkaajana, jonka kaukokaipuu ei ole helpottanut iän myötä lainkaan.



– Äiti on sanonut, että olin neljä, kun sanoin jo muuttavani tosi kauas. Minulla on ollut aina sellainen kaukokaipuu.



Meiraa matkan epäonnistuminen ei pelota. Tahitila on vain harvpoin myrskyjä ja aina voi tarvittaessa palata Suomeenkin.



Pari on tehnyt kymmenen vuotta sitten yhteisen pitkän reissun rinkkojen kanssa, joten heillä on jo hajua siitä, mitä yhdessä reissaaminen kauempana on.



Meira kertoo, että Sami on käynyt purjevenekursseja matkaa varten. Lisäksi parilla on vaihtoehtosuunnitelma: jos he eivät selviä matkallaan rahallisesti muuten, he alkavat toimia turistien miehistönä ja alkavat kuljettaa ja majoittaa turisteja katamaraanissa. Sitäkin varten he suorittavat kurssia.



Meira kertoo, että purjeveneen kanssa on opeteltava esimerkiksi laskemaan vuorovesiä ja pimeänavigoimaan.



Ei Suomea pakoon

Meira odottaa Tahitin vuodelta erityisesti aikatauluttomuutta.



Mainos

Mainos

– Samin on tarkoitus kirjoittaa siellä niitä kirjoja, sitten laitamme ruokaa ja olemme vain. Sellaista irtiottoa odotan reissulta.



Pariskunta aikoo olla Tahitilla ainakin kaksi vuotta. Tammikuun lähtöön on enää hetki, mutta paria muutos ei pelota, vaan tunnelmat ovat innostuneen odottavat.



– Emme mene Suomea pakoon, vaan menemme katsomaan, voisimmeko elää vähän eri tavalla, Meira summaa.



Meiran ja Samin matkaa voit seurata heidän blogistaan täältä tai Instagramista täältä.