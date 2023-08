Noora Fagerström nähdään eduskunnan ohella isossa tv-projektissa, joka pelasti myös hänen perhebisneksensä – "Mietin, miten aika riittää"

Kansanedustaja ja yrittäjä Noora Fagerström (kok.) on yksi uudistuneen Leijonan luoja -ohjelman sijoittajista. Kyseessä on kansainvälistä menestystä nauttiva tv-formaatti, joka vaatii sijoittajilta pitkää sitoutumista myös tv-ohjelman kuvausten jälkeen.



Ohjelmassa sijoittajat eli Leijonat valitsevat itseään kiinnostavat sijoituskohteet ja lähtevät mukaan itseä kiinnostaviin ideoihin.



– Ennen kuin suostuin ohjelmaan, mietin, miten riittää aika. Mutta kyllä se onnistuu nyt, kun eduskunnassa on istuntotauko. Yrittäjille riittää aikaa, Noora Fagerström kertoi MTV Uutisille ohjelman lehdistötilaisuudessa viime torstaina.



– Ohjelmassa on mukana innokkaita yrittäjiä, jotka uskovat omaan juttuunsa. Uskon, että moni heistä tulee pärjäämään.