Nokialla Pirkanmaalla on tapahtunut kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Onnettomuus tapahtui Sisä-Suomen poliisin tiedotteen mukaan Nokian keskustassa tänään perjantaina aamulla kello 8 jälkeen.
Kirkonkulmaa pitkin kohti kaakkoa tullut henkilöauto ajautui poliisin mukaan toistaiseksi tuntemattomasta syystä menosuunnassaan vasemmalle ulos tieltä ja törmäsi roskakatokseen sekä pensasaitaan.
Auto pysähtyi lopulta Kirkonkulma 4:n pihaan ja syttyi samalla palamaan.
Poliisin mukaan onnettomuudessa mehehtyi henkilöauton kuljettaja. Autossa ei ollut muita matkustajia.
Poliisilla ei ole tässä vaiheessa varmuutta siitä, menehtyikö kuljettaja onnettomuuden seurauksena vai jostain muusta syystä.
Poliisi jatkaa onnettomuuden ja kuolemansyyn tutkintaa eikä tiedota asiasta enempää.
