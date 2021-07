Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark MTV Uutisille huipputuloksesta: ”On pidettävä jalat maassa”

Reilun vuoden verran Nokiaa johtanut Pekka Lundmark pystyy jo hymyilemään kertoessaan yhtiön tuloksesta. Yhtiö on viimein tarrannut kasvussa kiinni.

– Matkapuhelinverkkojemme kilpailukyky on parantunut ja 5G-verkkojen asema on parantunut, mutta myös infrayksikössä on ollut vahvaa kasvua. Meillä on erittäin vahva kilpailuasema monilla osa-alueilla, jotka ovat hyötyneet verkkotoiminnan kasvusta. Operaattorit investoivat verkkoihin, Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark sanoo.

Hyvän kehityksen myötä liikevoittoa kertyi toisella neljänneksellä yli 680 miljoonaa, mikä on reilut 60 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Myös liikevaihto kasvoi noin neljällä prosentilla noin 5,3 miljardiin euroon. Menestyksestä kertoo myös se, että kassavarat ovat nousseet yli 3,6 miljardiin euroon. Tulevaisuudessa Nokia saattaa palata osinkojen maksajaksi omistajille, jos hyvä kehitys jatkuu.

Nokian osakkeen pörssikurssi on ollut viime aikoina nousussa ja analyytikko uskoo markkinoiden näkevän Nokian nyt vakaampana yhtiönä.

– Yhtiö on menossa vakaampaan vaiheeseen. Aiemmin on ollut tulospettymyksiä. Näyttäisi siltä, että Lundmarkin aikakaudella laivasta on tullut vakaampi ja kasvu on tasaisempaa. Huomattavasti vakaammalta kohteelta pitäisi Nokian muutaman vuoden sisällä näyttää, mitä se on historiassa ollut, Inderes-yrityksen analyytikko Atte Riikola pohtii.

Sirupula vaivaa yhä

Haasteita Nokialla kuitenkin riittää, eikä pärjääminen jatkossa ole itsestään selvää.

– Normaalit haasteet asiakastilanteiden ja kilpailijoiden kanssa jatkuvat ja ne ovat normaalia. Kilpailuasemamme on kuitenkin parantunut. Ja kaikki taistelevat nyt sirupulan kanssa. Puolijohteita ei ole markkinoilla tarpeeksi. Voisimme kasvaa jonkin verran enemmän, jos puolijohteita olisi enemmän markkinoilla, toimitusjohtaja Lundmark sanoo.

Lähitulevaisuudessa Nokian kasvun jatkumiselle ei kuitenkaan vaikuta olevan esteitä, mutta Lundmark on varovainen julistamaan suuria voittoja pitkäksi aikaa.