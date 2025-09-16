Teknologiayhtiö Google ilmoittaa investoivansa Britanniaan 5 miljardia puntaa eli noin 5,8 miljardia euroa seuraavan kahden vuoden aikana.

Investoinnit kohdistuvat muun muassa tekoälyyn.

Google ilmoitti investoinnistaan presidentti Donald Trumpin tänään alkavan Britannian-vierailun alla.

Googlen mukaan varoja suunnataan pääomainvestointien ohella tutkimus- ja kehitystyöhön ja muun muassa tekoälyn käyttöön tieteessä ja terveydenhoidossa.