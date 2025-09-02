NoHo Partners ostaa Jungle Juice Barin enemmistön

Jungle Juice Bar -ketjuun kuuluu 41 baaria eri puolilla Suomea.Lehtikuva
MTV UUTISET – STT

Ravintolakonserni NoHo Partners on ostanut 75 prosentin enemmistön smoothiebaariketju Jungle Juice Barista.

Yhtiön perustajat, kokoomuksen kansanedustaja Noora Fagerström ja hänen miehensä Petteri Fagerström jäävät Jungle Juice Barin osaomistajiksi.

Ketjuun kuuluu 41 baaria eri puolilla Suomea.

– Jungle Juice Bar on erinomainen lisä Suomen ravintolaportfolioomme ja tukee konsernin pitkän aikavälin kasvutavoitteita. Yhtiön konsepti on osoittanut skaalautumiskykynsä, ja sen toimipisteet tulevat jatkossakin sijaitsemaan parhailla liikepaikoilla suurten väkijoukkojen saavutettavissa, sanoi NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen tiedotteessa.

Kauppahankkeesta kerrottiin elokuun alussa, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto pyysi lausuntoja yrityskaupan kilpailuvaikutuksista. Virasto on hyväksynyt yrityskaupan.

Vuonna 2010 perustettu Jungle Juice Bar on Suomen suurin smoothie- ja mehubaariketju. Viime vuonna yhtiön liikevaihto oli noin 12,5 miljoonaa euroa ja sillä oli noin 300 työntekijää.

