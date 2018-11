Kotipizza myydään Norjaan – elintarvikeyhtiö ostaa legendaarisen ravintolaketjun

Orkla on tehnyt ostotarjouksen Rabbe Grönblomin vuonna 1987 perustamasta Kotipizzasta.

Kotipizza Groupin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella tarjouksen hyväksymistä osakkeenomistajilleen, ja moni suurimmista osakkeenomistajista on jo hyävksynyt kaupan.

– Kotipizzan osto on linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa, joiden tarkoitus on vahvistaa läsnäoloamme alalla, jossa kasvu on suurempaa kuin tavanomaisessa elintarvikekaupassa, ja näemme hyvän yhteensopivuuden näiden kahden yhtiön välillä, Orklan toimitusjohtaja Peter A. Ruzicka kommentoi tiedotteessa.