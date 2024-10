Norjan hiihtotähdeltä raju ratkaisu

Maastohiihdon norjalaistähti Pål Golberg on ollut jo vuosien ajan yksi maailman parhaista sprinttereistä, mutta tulevalla kaudella konkarihiihtäjä aikoo tehdä merkittävän muutoksen. Golbergin, 34, aikomuksena on jättää väliin kaikki maailmancupin sprinttikilpailut, sillä miehen tavoitteena on olla terävimmillään Trondheimin MM-hiihdoissa.