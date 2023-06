Niklas Bäckström, 45, sai huippupestin NHL:stä – kuvioon liittyy poikkeava piirre

Jääkiekkoliiga NHL:ssä nähdään uusi suomalaisvalmentaja, kun Columbus Blue Jackets vahvisti jo aiemmin julkisuuteen levinneen tiedon. Seuran uusi maalivahtiluotsi on entinen NHL-torjuja Niklas Bäckström.

45-vuotias Bäckström toimi aiemmin Blue Jacketsin nuorten maalivahtien kehityskoutsina.

Bäckströmin pesti vahvistettiin keskiviikkona.

– On suuri kunnia päästä tällaiseen tehtävään. En osannut edes ajatella tai miettiä, että tämmöinen mahdollisuus voisi tulla vastaan. Pitää kuitenkin muistaa, että näitä paikkoja ei ole montaa tarjolla, ja näihin on vaikeaa päästä. Hienoa. Olen intoa täynnä, Bäckström fiilistelee MTV Urheilulle.

Bäckströmin mukaan idea uudesta pestistä lähti kehittymään noin kuukausi takaperin.

– Meillä oli kauden päättävä palaveri ja silloin kysyttiin, että onko minulla halua tulla haastatteluun ja että haluanko tavoitella paikkaa. Menin haastatteluun vielä saman viikon aikana. Sen jälkeen meni hetki odotellessa. Viime viikolla alkoi tulla merkkejä siitä, että kuvio voisi toteutua. Saimme asiat kuntoon ja homma meni eilen maaliin. Aika nopeasti kaikki eteni. Oli mukava olla mukana prosessissa ja tietenkin omalta osalta oli hienoa, että kaikki päättyi näin, Bäckström kelailee.

Jääkiekon ammattilaissarjoissa maalivahtivalmentaja tekee hyvin tiivistä yhteistyötä suojattiensa eli veskareiden kanssa. Maalivahtivalmentaja nähdään usein penkin takana, missä itse kukin virkaa hoitava henkilö tekee yleensä tilastomerkintöjä joko muistivihkoseen tai nykyaikaiseen tablettitietokoneeseen.

Maalivahtivalmentaja on osa ryhmää.

– Yhdessä muiden valmentajien kanssa puhutaan muun muassa siitä, että miten maalivahdit voivat auttaa joukkuetta ja miten joukkue voi auttaa maalivahteja. Sen lisäksi esimerkiksi nykypestissä teemme tiivistä yhteistyötä seuran AHL-joukkueen maalivahtivalmentajan Brad Thiessenin kanssa. Tutkailemme myös niitä seuran maalivahteja, jotka eivät ole vielä sopimuksen alla.

– Onhan tuossa monta monessa, Bäckström avaa.

Gurun opeilla

Bäckström hoiti aiempia kehitysvalmentajan tehtäviä Suomesta käsin. Nyt osoite vaihtuu.

Bäckström palaa Pohjois-Amerikkaan, missä hän ehti viettää kymmenen vuotta (2006–2016) oman pelaajauransa aikana.

– Viihdyimme perheen kanssa todella hyvin Pohjois-Amerikassa, missä kaikki arkikuviot ovat jo entuudestaan tuttuja. Tietenkin nyt eteen tulee uusi kaupunki ja uusi osavaltio, mutta en usko, että mitään ongelmia syntyy matkan varrella. Päinvastoin. Nyt saa uusia kokemuksia ja uusia ystäviä. Mikäs sen hienompaa, Bäckström toteaa.

Bäckströmin tarinassa on uniikkeja piirteitä. Normaalisti NHL:ään ponnistava valmentaja on ehtinyt hoitaa samoja tehtäviä jo vähintään muutaman vuoden ajan alemmilla tasoilla. Varsinkin kun kyseessä on maalivahtivalmentaja.

Bäckström on poikkeus.

– Ei tässä ehtinyt olla missään! Bäckström naurahtaa aiheeseen liittyen.

– Pelasin kuitenkin niin pitkään, entinen huipputorjuja jatkaa.

Bäckström torjui miesten tasolla jo 1990-luvun loppuvaiheilla. Ura lähti liikkeelle HIFK:sta, mistä matka jatkui SaiPaan ja ruotsalaiseen AIK:hon. Lopullinen läpimurto tapahtui pohjoisessa, Kärppien maalilla.

Neljän vahvan Kärppä-kauden jälkeen Bäckström siirtyi NHL:ään, missä hän nappasi heti Minnesota Wildin ykköstorjujan aseman haltuunsa.

Yhdeksän Wildissa vietetyn sesongin lisäksi Bäckström torjui kiekkoja myös Calgary Flamesin tolppien välissä.

Peliuransa loppuvaiheilla Bäckström palasi Suomeen, missä hän edusti kahden kauden ajan HIFK:ta ja yhden kauden ajan Tapparaa.

Bäckström ripusti patjat naulaan kesällä 2019. Hän toimi neljän vuoden ajan Blue Jacketsin nuorten maalivahtien kehitysvalmentajana.

– Seuran johto ehti arvioida taitojani sinä aikana. Kävimme haastattelussa läpi sitä, että miten toimin, mitä yritämme tehdä ja mitä yritämme rakentaa. Olen käynyt Jääkiekkoliiton maalivahtivalmentajakoulun ja olen pitänyt silmällä sitä, että jossain vaiheessa voisin siirtyä päivittäisen valmennuksen pariin, Bäckström avaa.

Selvää on se, että Bäckström nojaa untuvikkona aiempien kokemustensa suuntaan.

Hänelle esimerkkiä on näyttänyt muun muassa suomalainen maalivahtivalmentajaguru Ari Hilli, joka näytteli suurta roolia siinä, miten Bäckström onnisti aikanaan Kärpistä NHL:ään.

– Olen ollut onnellisessa asemassa, kun olen saanut tehdä töitä monien hyvien maalivahtivalmentajien kanssa. Sitä oppi arvostamaan sitä, kuinka tärkeässä asemassa tuo tehtävä on maalivahdin uran kannalta. Juttelimme paljon ”Benin” (Hilli) ja muiden maalivahtivalmentajieni kanssa kaikesta jo ennen kuin tämä tuorein kuvio tuli esille. He auttoivat minua pelaajaurani aikana ja hienoa, että auttavat vieläkin, Bäckström kiittelee.

Elviksen apuna

Bäckström on nyt toinen suomalainen maalivahtivalmentaja NHL:ssä. Hänen lisäkseen Jussi Parkkila hoitaa samoja tehtäviä Colorado Avalanchessa.

Puhutaan harvinaislaatuisesta joukosta. Bäckström, Parkkila ja Florida Panthersin suomalaisvalmentaja Tuomo Ruutu edustavat selkeää eurooppalaista vähemmistöä NHL-koutsien katraassa.

NHL:ssä valmentajapestit ovat menneet lähes poikkeuksetta kanadalaisille ja yhdysvaltalaisille tekijöille.

Bäckströmin poikkeava nimitys keräsikin huomiota muun muassa kotimaisessa mediassa.

– Paljon on tullut onnitteluviestejä, mikä on hieno juttu. Matka on kuitenkin vasta alussa. Työt lähtevät käyntiin ja homman pitää toimia, Bäckström painottaa.

Bäckströmin uudessa tehtävässä isoin huomio kohdistuu siihen, että pystyykö hän palauttamaan latvialaisen huippumaalivahdin Elvis Merzlikinsin sille tasolle, missä tämä on ollut parhaimmillaan. Merzlikins, 29, kärsi loukkaantumisista viime kaudella, minkä lisäksi hänen otteensa ailahtelivat pahemman kerran.

Merzlikinsille tulitukea antaa venäläinen Daniil Tarasov, 24, joka torjui muutama vuosi takaperin Porin Ässien maalin suulla.

– Meillä on erittäin lahjakkaita maalivahteja, jotka ovat osoittaneet sen, että he pystyvät pelaamaan todella korkealla tasolla. Ei ole mitään syitä sille, etteikö sama onnistuisi ilta toisensa jälkeen. On hienoa aloittaa työt heidän kanssaan, kun NHL:n harjoitusleiri lähtee syyskuussa käyntiin, Bäckström miettii.

Laakereille Bäckström ei ehdi jäädä lepäämään. Hän suuntaa piakkoin Pohjois-Amerikan puolelle.