Nikke-koiralla pelättiin suolitukosta, mutta eläinsairaalassa paljastuikin lämpöhalvaus – eläinlääkäri kertoo, miten lemmikin oloa voi helpottaa helteellä

Tänä kesänä Vantaan Tammistossa sijaitsevalla Evidensian eläinsairaalan vastaanotolla on jo lämpöhalvauspotilaita näkynyt. Koira sietää kuumuutta ihmistäkin huonommin, koska koira ei hikoile. Ainoa tapa koiralle jäähdyttää kehoaan on läähättämällä. Helleaalto on huomattu eläinsairaalan potilaskertomuksissa.