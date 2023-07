Mitä pakata lemmikin ensiapulaukkuun kesäreissulle? Yksi asia on eläinlääkäristä "ihan ehdoton"

Eläinlääkärissäkin huomataan, koska kesä alkaa. FirstVet Suomen vastaava eläinlääkäri Maiju Tammisen mukaan etävastaanotolle yhteydenottoja on enemmän, kun kansa vaeltaa mökille ja muille lomille. Mökkipaikkakunnilla omaa, tuttua eläinlääkäriä ei ole, joten apua saatetaan hakea sovelluksella.

Ihotulehdus voi iskeä koiraan: "Hyvin kiusallinen ja kivulias"

– On lämmin keli, iho on vähän kostea. Siellä on paljon bakteereja, voi olla joku pikku naarmu. Iho turkin alla tulehtuu, Tamminen kuvailee.