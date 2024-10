Niinistön EU:ta ravistelevalla raportilla on kaksi heikkoutta

– Mielestäni se on kokonaisuudessaan heräte Euroopan tasolla, jota tarvitaan, jotta Eurooppa ja EU kokonaisuutena panostaa enemmän varautumiseen. Se on kaikkien etu. Se on eurooppalaisten etu, ja se on kansallisesti Suomen etu, sanoo Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Janne Känkänen.