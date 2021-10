Niinistö vierailee koronan riivaamassa Moskovassa – Venäjän viime hetken yllätys tuo neuvotteluihin lisää maustetta

Hän muistuttaa siitä, että maassa on huomattavan alhainen koronakattavuus, vaikka maalla olisi teoriassa ollut mahdollisuus aivan toiseenkin tilanteeseen. Tämä on myös isku Putin arvovallalle.

– Mielenkiintoista on se, että Venäjä sai ensimmäisten joukossa kehitettyä oman koronarokotteen, mutta venäläisten oma luottamus tähän rokotteeseen on niin matala, että maan oma rokotuskattavuus on hyvin alhainen, mikä on aikamoinen arvovaltatappio Putinille itselleen, Kivimäki kuvailee.