Niinistö tapaamisen jälkeen: Putinista välittyi "varovaisuus" koronan osalta

Venäjä on ilmoittanut keskeyttävänsä raakapuukuljetukset kanavan kautta marraskuussa. Asia liittyy Venäjän uusiin tuontirajoituksiin. Ne eivät koske pelkästään Suomea, eikä niitä ole tulkittu poliittiseksi viestiksi Suomelle. Päätös ei myöskään haittaa mittavasti Suomen metsäteollisuutta.

Niinistö myös arvioi, että matkailun avautuminen Venäjän ja Suomen välillä viivästynee väistämättä rajoituksien takia. Venäjän koronatilanne on jälleen synkentynyt viime viikkoina.

Helsingin henki esillä

Niinistö on pitänyt eri yhteyksissä esillä ajatusta, että Helsingissä vuonna 1975 järjestetyn Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen 50-vuotisjuhlan yhteydessä voitaisiin järjestää huippukokous Suomessa vuonna 2025.

Putin myönsi agenttisäädösten soveltamisen olevan liian laajaa

– Olen siitä aiemmin puhunut neljästi, hän totesi. Sen sijaan Niinistö kertoi ottaneensa esille Venäjän käytännön määritellä "ulkomaalaiseksi agentiksi" erilaisia kansalaisjärjestöjä ja aktivisteja. Hän sanoi Putinin myöntäneen, että kyseinen säädöksen soveltaminen on levinnyt tarpeettoman laajalle. Myöskään Fennovoiman ydinvoimahanke ei ollut esillä keskusteluissa. Hanke on ollut viime päivinä otsikoissa muun muassa sen jälkeen, kun STT kertoi, että Suomen puolustusministeriö haluaa Fennovoiman ydinvoimalasta laadittavaksi riskianalyysin. Ministeriö on esittänyt, että analyysilla täydennetään voimalan vaatimaa rakentamislupapäätöstä.