Kommentti: Aaro Niinistöstä uusia kuvia julki, mutta ei julkisuuteen – Jenni Haukion uutuuskirjan linjaus hämmentää

Nämä kuvat on julkaistu kirjassa, mutta media ei saa niitä julkaista – tämän kustantaja WSOY kielsi ehdottomasti kirjan julkaisua edeltävällä viikolla.

Perheenisänä ymmärrän hyvin WSOY:n (ja Haukion) päätöstä: En itsekään julkaise lapsestani tunnistettavia kuvia. Mutta median edustajana en aivan saa kiinni ajatuksesta, miksi kuvat, vaikkakin viattomat, on sitten ylipäätään julkaistu kirjassa.

Synttärikuva ja julkinen esiintyminen

Miksi kuvat Aarosta julkaistiin kirjassa?

Voittopuolisesti media on siis kunnioittanut Haukion ja hänen perheensä päätöstä pitää kiinni yksityisyydestään. Kirjassaan Haukio toteaa, että on useasti "siviilielämän eri tilanteissa lähes anteeksipyydellen joutunut selittämään omaa varauksellisuuttani, jonka taustalla on ollut halu esimerkiksi varjella lapseni yksityisyyttä".