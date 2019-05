Niinistö ennustaa Ylellä tiukkaa vääntöä hallitusneuvotteluihin – "Katsotaan, kuinka käy"

– Ilmapiiristä on vaikea sanoa. Ne ovat aina varsin tiukat neuvottelut. Katsotaan, kuinka käy, Niinistö sanoo.

Yksi neuvottelujen teemoista on ollut valtion velkaantuminen. Presidentin mukaan maailmantalouden ennusteet eivät ole parhaat mahdolliset. Niinistön mukaan puheet jatkuvasta säästämisestä ovat erikoisia, kun mitään ei ole jäänyt säästöön.

Presidentti Niinistö uskoo, että hallitusneuvotteluissa löytyy tarvittava ”liima” osapuolten välillä, jos se on löytyäkseen.

Kommentoi istumapaikkajärjestysriitaa

– Monenkeskisyyden korostaminen on nyt äärimmäisen tärkeää. Se on ainoa tapa ratkaista ilmastonmuutos ja kaikki kehityskysymykset. Sen vuoksi tämä monenkeskisyys, joka on ikään kuin muotoseikka, pitäisi saada takaisin.