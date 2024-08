Nicholas huolestui kuumassa autossa läähättäneestä koirasta: "Vartijaa ei kiinnostanut tippaakaan"

Järjestyksenvalvoja oli antanut myös ymmärtää, ettei tapaus ole heille ensimmäinen, kun he joutuvat selvittämään yksinään helteellä autoon jätettyjen koirien omistajia.

Nicholas ja äiti päättivät toimia yksissä tuumin: äiti soitti hätäkeskukseen. MTV Uutisten tiedossa on, että asiasta on ilmoitettu hätäkeskukseen.

Nicholaksen mukaan hätäkeskus tuli samaan käsitykseen kuin hänkin, että asia on varmasti järjestyksenvalvojien hoidossa. Hätäkeskuksesta kehotettiin kuitenkin vielä seuraamaan tilannetta.

Vartijan käytös vihastutti

Nicholas kysyi järjestyksenvalvojalta, olivatko he saaneet auton omistajan kiinni. Tähän järjestyksenvalvoja oli Nicholaksen mukaan vastannut naureskellen ja vähättelevään sävyyn, että "ei me vielä olla, katos kun tilannetta pitää vielä kartoittaa".

Nicholas kertoo huomauttaneensa järjestyksenvalvojalle siitä, että koira oli ollut autossa jo yli tunnin ja, että he lupasivat ottaa yhteyttä auton omistajaan heti. Tähän järjestyksenvalvoja oli puolestaan Nicholaksen kertoman mukaan vastannut, että "meillä on tärkeämpiäkin asioita kuin tämä".

Miksi järjestyksenvalvoja tuli parkkipaikalle vasta noin puolta tuntia myöhemmin äidin ilmoituksesta? Nicholas arvelee, että järjestyksenvalvoja on odottanut tilanteen menevän ohi itsestään eli, että koiran omistaja saapuu autolle.

Näin kauppakeskus vastaa

Kauppakeskus Myllyn toimitusjohtaja Mari Hantula kertoo MTV Uutisille, että järjestyksenvalvojan työnantajalta saatujen tietojen mukaan järjestyksenvalvoja on toiminut yrityksen toimintatapojen mukaisesti ja muun muassa käynyt paikalla varmistamassa tilanteen. Hantula kertoo myös, että kauppakeskus Myllyssä on tapana kuuluttaa rekisterikilven perusteella auton omistajaa vastaavan kaltaisissa tilanteissa tai mikäli auto on väärässä paikassa.