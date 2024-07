SM-liigaseura täräytti: NHL:ssäkin vieraillut jenkki haaviin

– Farrance tuo pakistoomme lisää liikettä ja luovuutta. Hänellä on kovat meriitit yliopistosarjasta ja lähes 100 AHL-ottelun kokemus. Puolustajana David vasta lähestyy parhaita pelivuosiaan. Hänellä on kaikki edellytykset tehdä hyvää jälkeä myös Liigassa, totesi KooKoon urheilujohtaja Jarno Kultanen tiedotteessa.

Nashville Predatorsin NHL-varaus on pelannut Predatorsin riveissä kaksi NHL-ottelua kaudella 2020–21. AHL:ssä Farrance on pelannut 98 ottelua, joissa on syntynyt 38 tehopistettä.