Mikko Rantasella edessä kovat viikot, Coloradon arsenaaliin valtava lovi – "Tilanne käy yhä hankalammaksi"

– Kyse on pelaajasta, joka pelaa 25 minuuttia ottelussa ja jota käytämme kaikissa tilanteissa, Avalanchen valmentaja Jared Bednar harmitteli ottelun jälkeen NHL:n verkkosivujen mukaan.

Rantanen on toiminut aiemmin MacKinnonin tuuraajana keskushyökkääjän tontilla, ja näillä näkymin hän saa vastuun myös tällä kertaa.

MacKinnonilla on alkukauden 23 ottelusta 8 maalia, 26 syöttöä ja 34 tehopistettä. Rantasen saalis on 15 maalia, 17 syöttöä ja 32 tehopistettä. He ovat Avalanchen ylivoimaisesti tehokkaimmat pelaajat.