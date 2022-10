NHL-supertähti pulassa arkisissa asioissa – unelmoi vielä paluusta: "Tavoittelen kivutonta elämää"

– Tämä on ilman muuta turhauttavaa. Ensin olet Stanley Cup -finaaleissa ja yhtäkkiä istut tällaisessa lehdistötilaisuudessa aika pienellä aikavälillä. Tämä ei ole tilanne, jossa ajattelin olevani.

– Tämä on ollut aikamoinen henkinen vuoristorata minulle.

– Minulla on silti hankaluuksia kulkea portaita ylös ja alas. Lasteni kantaminen portaita pitkin on vaikeaa, joten ensisijaisesti tavoittelen kivutonta elämää arjessani, ja mietin jatkoa vasta sitten.

Supertähti kertoi myös, ettei kuntoutus ole toistaiseksi toiminut toivotulla tavalla. Polvi tarvitsisi leikkaushoitoa, jossa siirrettäisiin polven vähemmän käytetystä kohdasta osia rikkinäiseen kohtaan. Price ei edes harkitse leikkausta, sillä toimenpiteen onnistumisprosentti on 50.

Moni odotti, että maalivahti tiedottaisi lehdistötilaisuudessa jäävänsä eläkkeelle. Näin ei kuitenkaan käynyt. Eikä ihme, sillä hänellä on vielä nostamatta noin neljän vuoden edestä sopimusrahaa. Summa on yli 20 miljoonaa dollaria.

"Olen maksanut hinnan"

Carey Pricen henkilökohtainen palkintokaappi on pullollaan, mutta se tärkein puuttuu. Maalivahdin unelmana on edelleen voittaa Stanley Cup. Torjuja valittiin vuonna 2015 liigan parhaaksi maalivahdiksi ja arvokkaimmaksi pelaajaksi. Price on legendaarisen seuransa eniten voittoja torjunut maalivahti.