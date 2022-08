NHL-supertähden ura vaakalaudalla – vielä kymmenien miljoonien saatavat jättisopimuksesta

Canadiens-fanit saivat aiemmin tänä kesänä huojentavia uutisia, kun vuosien loukkaantumiskierteeseen joutuneen Pricen, 35, tiedotettiin aloittavan seuraavan kauden tolppien välissä terveenä. Vahtia on piinannut vuosia lajille ominaiset polviongelmat, ja viime kaudella hän hakeutui päihdevieroitukseen .

Kesä on ollut kiireellistä aikaa NHL:n kaikkien aikojen menestyneimmälle joukkueelle. Canadiensin menestys ei ole ulottunut tälle vuosituhannelle saakka ja seura jäikin viime kaudella viimeiseksi 32 joukkueen sarjassa. Ei siis ihme, että kokoonpanoa kuin seurajohtoakin on laitettu reippaasti uusiksi.

Joukkueen uudelleenrakennusta on haitannut Pricen jättisopimus, joka on tällä hetkellä NHL:n kallein maalivahtien keskuudessa. Pricen sopimus kattaa kahdeksan vuotta ja sen kokonaisarvo 84 miljoonaa dollaria. Sopimusta on jäljellä neljä vuotta.