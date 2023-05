NHL-supertähti ja kevään sensaatiot valokeilassa – Lasse Kukkonen nostaa ison kysymyksen esiin Leijoniin liittyen

– Ennen kaikkea sitä, että miten viimeiset roolitukset loksahtelevat paikoilleen, ketkä ovat kuumia pelaajia ja niin edelleen. Hyvin mielenkiintoista on se, että miten muut maat lähtevät haastamaan Suomea. Leijonat on ollut kuitenkin se MM-kisojen menestysmaa viime vuosien aikana. Muiden on pitänyt miettiä sitä, että miten Suomi pystytään kaatamaan ja mihin Leijonissa voi iskeä. Tuosta kokonaisuudesta rakentuu se iso kysymys, mikä kiinnostaa todella paljon, Kukkonen nostaa isoa kysymystä esiin.

– Niin. Mistä tarinat lähtevät syntymään ja kuka nousee kulttihahmojen joukkoon? Emil Larmi on tähän yksi potentiaalinen tapaus. Hän pelasi mykistävän hyvin tällä kaudella Ruotsissa. Muutenkin Leijonilla on kova kattaus maalivahtiosastolla. Christian Heljanko on osoittanut sen, että hän on kova kaveri tiukoissa paikoissa. Siihen vielä Jussi Olkinuora, joka on kaapinut mitaleita kaappiin viime vuosien aikana. Heidän lisäkseen omalla tavalla mielenkiintoinen tapaus on ensikertalainen Nikolas Matinpalo, joka ei ole välttämättä vielä isolle yleisölle niin tuttu nimi. Nyt on jännä nähdä, että minkälaisen sauman hän saa Leijonissa, Kukkonen perkaa.