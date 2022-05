Leijonien viimeisestä NHL-valinnasta syntyi sananhälinää – näin GM Jere Lehtinen avaa kulissikäänteitä

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5.2022 Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta, Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta. Parhaat palat ja kisatunnelmat suorana mtv-palvelussa ja MTV Uutiset Live -kanavalla. Kaikki kisauutiset ja -videot sekä otteluohjelma MM-jääkiekon verkkosivuilla. Muista myös ladata MTV Uutisten uusittu sovellus, niin tiedät ensimmäisenä kaikki kisojen käänteet.

Lindell saapuu kisoihin samasta seurasta kuin Heiskanen. He molemmat edustavat Dallas Starsia, jonka NHL-kausi päättyi pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle.

– Hieno homma, että saadaan Esa mukaan. Ei tarvitse kuin miettiä, että mitä kaikkea hän pystyy tekemään, miten hän auttaa joukkuetta ja minkä tason pelaaja hän on. Vähän tuossa kesti, että saatiin kaikki asiat selville siellä päässä. Mahtava juttu meidän joukkueemme kannalta, Leijonien GM Jere Lehtinen hehkuttaa Lindellin tuloa.

Lindell nähtiin edellisen kerran MM-Leijonissa keväällä 2016. Tuolloin mukaan tarttui hopeaa.

– Nyt hän on varakapteeni omassa NHL-joukkueessaan. Hän nauttii suurta arvostusta ja hän on iso joukkuepelaaja. Saamme kyllä hyvän kaverin tuohon. Hän sopii joukkueeseen niin hyvin kuin kukaan voi sopia, Lehtinen sanoo Lindellistä.

"Yksi NHL:n parhaista puolustavista puolustajista"

Lindell täyttää viimeisen vapaana olevan paikan. Kun hän ja Miro Heiskanen saapuvat kisoihin, Leijonat on leimannut kaikki 25 kisapassiaan.

Julkisuudessa Leijonien viimeisestä kisapaikasta käytiin kovaa pyörittelyä. Esille paukahti muun muassa tietoja siitä, että Leijonat ei olisi kysellyt ollenkaan Boston Bruinsin suomalaishyökkääjän Erik Haulan perään.

Miten prosessi eteni kulisseissa, Leijonien GM Jere Lehtinen?

– Kyllähän me mietimme kokonaisuutta, ihan pelipaikasta riippumatta. Mitä haluamme ja millaisia pelaajia on tarjolla. Sitten kun tuli tuon tason kaveri tarjolle (Lindell), joka on yksi NHL:n parhaista puolustavista puolustajista ja hyvin monipuolinen kaveri – prosessi eteni aika nopeasti. Olimme jo ennakkoon olleet yhteyksissä ja tiedossa oli se, että hän haluaa tulla kisoihin. Sitten eteen tuli iso pettymys ja oli pitkän kausi alla ja niin edelleen. Hän oli silti innoissaan tulossa tänne, Lehtinen avaa.

Nyt oma kysymys liittyy siihen, että miten Heiskanen ja Lindell ajetaan Leijonien systeemiin sisään. Ovatko he samassa pakkiparissa vai ripotellaanko heidät eri pelaajien vierelle?

– Valmennus sen sitten päättää. Meillä on nyt ensin tärkeä Ruotsi-peli ja eiköhän valmennus sitten löydä sopivat paikat niin ”Essille” kuin Mirolle, Lehtinen luottaa.

Jälkikäteen fiksu ratkaisu

Leijonat ilmoitti jo turnauksen alkuvaiheilla lähes täyden kokoonpanon verran pelaajia virallisille nimilistoille. Aluksi mukana oli 12 hyökkääjää, seitsemän puolustajaa ja kolme maalivahtia. Mikael Granlund täytti yhden paikan ja nyt Heiskanen ja Lindell vievät loput tontit.

Leijonat teki jälkikäteen katsottuna ”varman päälle” -tyyppisen ratkaisun, kun se leimasi heti paljon passeja. Eteen on kuitenkin tullut tilanteita, joiden myötä eri pelaajille on tullut käyttöä. Esimerkiksi tämän päivän Ruotsi-ottelussa mukana ovat kaikki 12 pelikelvollista hyökkääjää, kun Saku Mäenalanen on pelikiellossa.

– Lähtökohta oli se, että lähdemme pelaamaan täysillä hyökkäysketjuilla. Seitsemän pakin systeemi ei ollut mikään ongelma. Olemme eläneet hetkessä ja jos olisi tullut jotain loukkaantumisia, niin voi olla, että meidän olisi pitänyt reagoida eri tavalla. Nyt oli selkeä syy, miksi passeja jätettiin leimaamatta, Lehtinen miettii.

Leijonat on saanut olympiavoittajarungon päälle vielä kovia NHL-vahvistuksia. Niiden avulla Suomen iskukyky näyttää enemmän kuin hyvältä.