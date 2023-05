Leijonien MM-joukkueesta paljastui yllättävä jymypaukku – "Erikoinen veto, hämmentää todella paljon"

– Laineen kohdalla kyse on selkeästi ulkojääkiekkoilullisista syistä. Eniten yllätti Markus Granlundin tilanne. Se on kuitenkin selvää, että tuo niin sanottu Ufan kolmikko olisi ollut kova trio MM-kisatasolle. Ei sitä tee paremmaksi joku Kaapo Kakko. Isoveli Mikael Granlund osasi paikata vielä viime keväänä pikkuveljeään, mutta muiden on vaikea hypätä tuohon mukaan. Esimerkiksi Kasperi Kapanen oli ihan pihalla, kun hän viiletti Mannisen ja Hartikaisen rinnalla. Erikoinen veto, kaikkinensa, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen ihmettelee.