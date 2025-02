NHL-supertähden kipeät Suomi-muistot nousivat pintaan – "Tiedän ensi kädeltä"

Yhdysvaltain tähtisikermä saatta olla neljän maan NHL-turnauksen nimekkäin. Suomen avausvastustajan kakkosketjusta löytyvät Jake Guentzelin, Auston Matthewsin ja Jack Hughesin kaltaiset nimihirviöt.

Kun omien NHL-joukkueidensa ykkösnimiä saapuu samaan joukkueeseen, kaikille ei ole ylivoima-aikaa luvassa. Ylipäätään yhteiselle sivulle pääseminen – nopeasti – on riittävän kova urakka parhaillekin.

– Valmentajat yrittävät pitää asiat tällä hetkellä hyvin yksinkertaisena, Hughes kuvaili.

– Täällä on paljon loistavia pelaajia. Luonnollisesti kyseessä ei ole olympialaisten veroinen tapahtuma, mutta tämä on ensimmäinen parhaiden pelaajien kesken pitkään aikaan. Uskon, että tästä tulee mahtavaa.

Niin ikään turnauksessa mukana olevan Kaapo Kakon kanssa NHL:n ykkösvarauksen asemasta takavuosina taistelleella Hughesilla on kitkerät muistikuvat Suomesta vuosilta 2018 ja 2019.

– Olin häviämässä Suomelle alle 18- ja alle 20-vuotiaiden MM-finaaleissa. Tiedän ensi kädeltä, miten hyvä heidän maansa on. Kaikilla joukkueilla on täällä loistavia NHL-pelaajia. Suomella on hyvä joukkue ja odotamme innolla ottelua. Haluamme aloittaa heti oikealla jalalla, Hughes vastasi MTV Urheilulle.

– En ole saanut vetää Yhdysvaltojen nuttua päälleni pitkään aikaan. Nyt se tapahtuu vieläpä parhaiden pelaajien turnauksessa. Uskon siitä tulevan hauskaa.

Hughes ei juuri ehtinyt mehustelemaan turnausta joukkuetoverinsa Erik Haulan kanssa.

– Hän on ollut loukkaantuneena ja odottanut tätä turnausta innolla. Hän ahkeroi lujasti toipuakseen tänne ajoissa. Tiedän, että tämä turnaus on iso juttu hänelle. Olen iloinen, että hän on kunnossa ja mukana.

Leijonat kohtaa Montrealissa Yhdysvallat torstain ja perjantain välisenä Suomen aikaa kello 03.00. Matthew Tkachuk saa samalla vastaan myös seurajoukkueensa Floridan kapteenin Aleksander Barkovin.

– Kaikki ymmärtävät pelin hengen. Kun olemme täällä, laitamme ystävyytemme jäihin kahdeksi viikoksi. Olemme kaikki hyvin ylpeitä kavereita. Haluamme todella maamme menestyvän täällä. Loppujen lopuksi omalle maalle pelaaminen merkitsee paljon enemmän kuin vain itselle pelaaminen tai runkosarjan menestys. Tämä on monelle meistä ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun pelaamme maajoukkueessa. Otamme tämän todella vakavasti, Tkachuk sanoi.