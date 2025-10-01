NHL-seura New Jersey Devils on tehnyt jättimäisen jatkosopimuksen jenkkipuolustaja Luke Hughesin kanssa.
Devils kertoo, että se ja Hughes ovat allekirjoittaneet seitsemän vuoden mittaisen jatkon, jossa Hughes tienaa yhtä kautta kohden yhdeksän miljoonaa dollaria (7,66 miljoonaa euroa). Sopimuksen kokonaisarvo on 63 miljoonaa dollaria eli 53,6 miljoonaa euroa.
Hughes, 22, on ollut kahdella edelliskaudella Devilsin avainpuolustajia. Hän nakutti NHL-debyyttisesongillaan (2023–24) 82 runkosarjaotteluun tehot 9+38=47. Viime kaudella hänen pistesaldonsa näytti 71 runkosarjakamppailun jäljiltä pisteitä 7+37=44.
Devils varasi Hughesin kesän 2021 NHL-draftissa ensimmäisen kierroksen neljännellä vuorolla. Hänen molemmat veljensä Jack ja Quinn pelaavat myös NHL:ssä. Kaksikosta Jack edustaa Luken tapaan Devilsiä ja Quinn Vancouver Canucksia.