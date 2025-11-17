NHL-jääkiekkoliigan Los Angeles Kings ilmoitti maanantaina päässeensä yhteisymmärrykseen jatkosopimuksesta ruotsalaishyökkääjä Adrian Kempen kanssa.

Sopimus alkaa ensi vuonna, kattaa kahdeksan kautta ja on kokonaisarvoltaan 85 miljoonaa dollaria. Keskimääräinen vuosiansio nousee siis 10,6 miljoonaan taalaan, kun tähän kauteen päättyvällä sopimuksellaan Kempe, 29, on tienannut keskimäärin 5,5 miljoonaa.



Kempe on edustanut Kingsiä koko vuonna 2016 alkaneen NHL-uransa. Hän on tällä kaudella tehnyt 19 ottelussaan 19 pistettä (6+13), viime kaudella saldoksi kertyi 73 pistettä 81 ottelussa. Kempe on nimetty Ruotsin joukkueeseen talven olympialaisiin Milanossa.



Kempe oli luultavimmin "isoin" nimi joukossa, jolta nykyinen sopimus päättyy tämän kauden jälkeen ja joilla ei vielä jatkosopimusta ollut. Viime aikoina tuosta porukasta jatkosopimukset ovat jo tehneet sellaiset supertähdet kuin Connor McDavid, Jack Eichel, Kirill Kaprizov ja Martin Necas.