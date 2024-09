Ruotsalaishyökkääjälle jättimäinen miljoonasopimus NHL:ssä

Raymondin sopimus on arvoltaan hulppeat 64,6 miljoonaa dollaria, eli noin 58 miljoonaa euroa. Hän tienaa keskimäärin kaudesta noin 7,2 miljoonaa euroa.

Ruotsalaispeluri on kiekkoillut Detroitissa kaudesta 2021-22 alkaen ja jälki on ollut vakuuttavaa. 238 runkosarjan ottelussa on syntynyt 174 pistettä. Viime kausi oli pisteiden valossa laiturin paras, kun hän tehtaili pisteet 31+41=72.