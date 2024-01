Lehti: Ruotsalainen NHL-supertähti lähellä valtavaa sopimusta

Toronto Maple Leafsin ruotsalaistähti William Nylander, 27, on lähellä jättimäistä jatkosopimusta kanadalaisseuran kanssa. Aftonbladetin mukaan pelaaja ja Toronto ovat päässeet täyteen yhteisymmärrykseen uudesta kahdeksan vuoden mittaisesta sopimuksesta, jonka arvo on noin 10,5 miljoonaa euroa per kausi.