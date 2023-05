NHL:ssä täysin poikkeuksellinen suomalaiskevät – Aho ja Barkov uudessa tilanteessa: "Tulee fyysinen"

Carolina Hurricanes ja Florida Panthers eivät ennen tätä kevättä ole koskaan kohdanneet toisiaan NHL-jääkiekkoliigan pudotuspeleissä, mutta torstaina alkavassa itälohkon finaalisarjassa on pelissä paikka liigan loppuottelusarjassa. Samalla myös Carolinan Sebastian Aho ja Floridan Aleksander Barkov ovat ensimmäistä kertaa vastakkain NHL:n pudotuspeleissä.

– He ovat nopeita, heillä on taitoa, mutta he ovat myös valmiita jauhamaan. Siksi he ovat yhä mukana. He ovat hyvä joukkue, Sebastian Aho arvioi vastustajaa joukkueensa nettisivuilla.

NHL:n pudotuspeleissä yhä mukana olevista kolmestatoista suomalaiskiekkoilijasta kahdeksan pelaa Carolinassa tai Floridassa. Hurricanesilla suomalaispelaajia on viisi (Antti Raanta, Sebastian Aho, Jesperi Kotkaniemi, Jesse Puljujärvi, Teuvo Teräväinen).

– Uskon, että tästä tulee nopeatempoinen sarja. Siitä tulee fyysinen. Meidän täytyy pelata parasta peliämme voittaaksemme heidät, Aho ennakoi.

Carolina pelasi viimeksi Stanley Cupin loppuotteluja 2006, jolloin se voitti mestaruuden. Panthersin seurahistorian paras sijoitus on vuodelta 1996, jolloin se hävisi loppuottelut Colorado Avalanchelle. Runkosarjassa Hurricanes voitti joukkueiden kolmesta keskinäisestä ottelusta kaksi.

Teräväisen paluu lähellä

Carolinan Teuvo Teräväisen käsi leikattiin 20. huhtikuuta, mutta hän harjoitteli jäällä muun joukkueen mukana alkuviikosta.

– Olen melko lailla valmis. Kun valmentaja haluaa laittaa minut peliin, se sopii, Teräväinen sanoi.

Teräväinen loukkasi kätensä pudotuspelien ensimmäisen kierroksen toisessa ottelussa New York Islandersia vastaan ja uskoi tuolloin pudotuspelien olevan hänen osaltaan ohi.

– Tämä on tavallaan hullua. Olin varma, että se on siinä, mutta lääkärit tekivät hyvää työtä ja näyttää siltä, että palaan aika pian. On vaikea katsoa pelejä, sitä haluaisi olla mukana auttamassa, suomalaishyökkääjä jatkoi.

Pudotuspeleissä loistaneen Frederik Andersenin odotetaan aloittavan Carolinan maalilla, joten Antti Raannan osaksi on jäämässä kakkosvahdin rooli.

Floridan kokoonpanossa suomalaiskiekkoilijoita on kolme (Aleksander Barkov, Anton Lundell, Eetu Luostarinen).

– Tämä on hyvä taistelupari. Heillä on paljon hyviä pelaajia ja niin on meilläkin. Meidän täytyy vain pelata omaa peliämme. Meidän täytyy pelata yhteen, tiukasti joukkueena. Emme saa antaa heille liikaa maalipaikkoja, Lundell aprikoi joukkueensa nettisivuilla.