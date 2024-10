Kultaleijona laittoi show'n pystyyn NHL:ssä – valmentajalta terävä huomio

– Olen kiitollinen, että pääsin aloittamaan kauden täällä (Vancouverissa) ja saan pelata näille tyypeille. Tunnen oloni hyväksi ja luottavaiseksi. Joukkueeseen oli mukava tulla, sillä tunsin joitakin pelaajia. Oli mahtavaa, miten he toivottivat minut tervetulleeksi, ja oloni on tuntunut hyvältä ihan kaikkien kanssa, Lankinen kiitteli NHL:n verkkosivuilla .

– Tämän joukkueen takana on hauska pelata. Pelisysteemimme ja pelaajamme todistavat joka ilta, miten hyvä joukkueemme on, Lankinen totesi.

– On vielä aikaista, Tocchet huomautti.

– Mutta hänen kolme otteluaan ovat olleet hyviä. Hänen torjuntatyöskentelynsä on ollut todella vankkaa, hän jatkoi.

Vancouverin maalivahtitilanne on mielenkiintoinen, sillä joukkueen ykkösvahtina viime kausina häärinyt Thatcher Demko on ollut viime keväästä saakka loukkaantuneena. Demkon paluupäivämäärä on vielä hämärän peitossa.