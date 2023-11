Sami Niku, 27, takoo hurjaa jälkeä SM-liigassa – myöntää suoraan NHL:stä: "Jos vain…"

Niku, 27, on nakuttanut hurjaa jälkeä kotoisessa SM-liigassa. Alkukauden 18 ottelussa hänelle on merkattu tehot 9+16=25.

Tasaisen tahdin taulukossa Niku on menossa kohti 30 maalin ja 83 pisteen kautta.

Järjettömiä lukemia, kun puhutaan puolustajasta.

Kaiken kruunaa se, että Niku on ollut välillä jopa SM-liigan pistepörssin kärjessä.

Mistä nyt tuulee?

– Joukkue pelaa paremmin kuin viime kaudella. Se vaikuttaa, totta kai. Ylivoima on ollut hyvällä tasolla ja sieltä on tullut onnistumisia, Niku analysoi MTV Urheilulle.

Eikä Niku väärässä ole. JYPin ylivoima on ollut aivan poskettomalla tasolla. 18 ottelun jälkeen JYPin ylivoiman onnistumisprosentti on peräti 36,67. Tehtyjä ylivoimamaaleja: 22.

Ero muihin on merkittävä. Tähän mennessä SM-liigan toiseksi paras ylivoima on löytynyt Sportilta, jolla onnistumisprosentti on kymmenen pykälää (26,32) heikompi kuin JYPillä. Ja jo Sportin prosentti on kova.

Yleensä jääkiekkojoukkueen ylivoimaa voi pitää oikein hyvänä, jos sen onnistumisaste on 25 prosentin paikkeilla.

Yksilötasolla Niku on ollut merkittävä tekijä siinä, miksi JYPin ylivoima on jauhanut niin tuhoisaa jälkeä. Hän ja SM-liigan pistepörssijohtaja Jerry Turkulainen ovat muodostaneet todellisen tutkaparin JYPin ylivoiman pohjille. Niku on operoinut liberona siniviivan tuntumassa, kun taas Turkulainen on tehnyt peliä oikealta.

Miten tulos yleensä ohjaa näkemystäsi siitä, että kuinka hyvin olet onnistunut kaukalossa?

– Toki, kun on hyökkäävä puolustaja, niin kyllähän se vähän vaikuttaa. Ei sitä saa kuitenkaan liikaa miettiä. Kokonaisvaltainen pelaaminen on isossa roolissa. Puolustaja kun on, niin pitää pystyä puolustamaan. Joukkueena tuossa mennään kuitenkin, eivätkä ne pisteet ole se isoin juttu, Niku perkaa.

Koetko, että olet pelannut hyvin?

– Kyllä, ihan. Jos miettii molempia päitä, niin kaikki on mennyt ihan hyvin, Niku vastaa.

Pohjois-Amerikka muutti

Niku palasi kesällä 2022 takaisin Suomeen, kun hän teki sopimuksen kasvattajaseuransa JYPin kanssa. Tätä edelsi viisi vaihtelevaa vuotta Pohjois-Amerikassa.

Niku lähti kovan luokan lupauksena NHL:ään – olihan hän takonut Liigassa kaudella 2016–17 pisteitä sangen kelvolliseen tahtiin (59 ottelua, 5+22=27).

Winnipegissä Niku pelasi viiden vuoden aikana yhteensä 67 NHL-ottelua (tehoin 2+14=16). Valtaosa ajasta meni AHL:ssä. Siellä pisteitä ropisi (150 ottelua, 24+69=93).

– Pohjois-Amerikan vuodet muuttivat minua isosti. Sitä kasvoi ihmisenä ja tuli paljon kokeneempana takaisin Suomeen. Voi kuvailla, että sitä on nyt ihan eri pelaaja kuin sinne lähtiessä, Niku sanoo.

Niku on keskittynyt arjessa kokonaisvaltaisuuden vahvistamiseen.

– Eli siihen, että pystyisi pelaamaan kaikkia rooleja. Se on isoin juttu, missä pystyy edelleen parantamaan, JYP-puolustaja huikkaa.

3:09 Sami Niku perkaa loistavaa alkukauttaan SM-liigassa – on nyt ison näyttöpaikan äärellä Leijonissa

6:04 Henrik Borgström teki kesällä ison päätöksen – NHL jäi taakse, nyt ensi kertaa Leijonissa

Tuloksellisesti vahvan alkukauden jälkeen ei ollut iso yllätys, että Niku nimettiin Leijonien Karjala-turnauksen joukkueeseen. Eikä hän itsekään yllättynyt, kun Leijonien johdosta soitettiin hänelle.

– Kun kausi lähti ihan hyvin liikkeelle, niin kävihän se mielessä, että kutsu saattaa tulla, Niku myöntää.

Niku on tällä viikolla Tampereella isossa näyteikkunassa. Hänelle voi povata merkittävää roolia muun muassa Leijonien ylivoiman puolelle.

Miten alkukauden vahvat otteet näkyvät maajoukkuepaidassa, on nyt päivän polttava kysymys.

– Tämä on hyvä mittari itselleni, että missä sitä oikein menee. Kovia pelejä tulossa – niihin pitää olla valmiina, että pystyy pärjäämään, Niku sanoo turnauksen alla.

Vielä vuosi

Nikun suoritukset ovat kovan syynin alla siksi, koska häntä voi pitää jopa potentiaalisena MM-kisapelaajana.

– Olisi hienoa päästä sinne mukaan. En ole pelannut vielä aikuisten arvokisoissa – se on tavoite, totta kai, Niku nyökyttelee.

Isossa kuvassa Niku on merkittävien asioiden äärellä. Mikäli hän takoo jatkossakin loistojälkeä Euroopassa, on hänen kohdallaan puhuttava kolmesta kirjaimesta.

Eli NHL:stä.

– Se on totta kai aina mielessä. Jos vain tulee mahdollisuus lähteä sinne takaisin, niin totta kai (lähden), Niku sanoo.

Niku nakutti jo viime kaudella kovat tehot JYPin takalinjoilla (54 ottelua, 9+33=42). Moni oletti, että hän olisi saattanut lähteä isompiin ympyröihin jo siinä vaiheessa, kun JYPin pudotuspelihaaveet hautautuivat.

Hän ei lähtenyt.

Eikä mikään muuttunut myöskään "rauhallisen" kesän aikana.

– Oli aika nopeasti selvää, että vielä vuosi ollaan Jyväskylässä ja katsotaan sitten uudelleen, Niku sanoo tulevaisuudestaan.