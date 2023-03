NHL-seuraa vaihtanut Mikael Granlund on joutunut sopeutumaan uuteen rooliin – "Se on vähän erilaisempaa"

– Ainahan se vähän tulee yllätyksenä. Siinä oli monta päivää ennen jo paljon tapahtunut. Nashvillessa on vähän muutoksen tilassa joukkue ja kaikki tiesivät, että saattaa olla liipaisimella. Pääsin hienoon joukkueeseen. Tämmöistä tämä jääkiekko täällä on, Granlund perkaa MTV Urheilulle.

Granlund on tahkonnut Pittsburghissa kymmenen NHL-ottelua tehoin 1+1. Aiempina vuosinaan hyökkäyspäässä kunnostautunut Granlund on saanut totutella uudessa joukkueessaan erilaiseen rooliin.

– Ihan hyvin olen saanut luottamusta. Totta kai se on hyvin puolustuspitoista. Todella paljon on puolustuspään aloituksia ja alivoimaa, mutta pääsee pelaamaan ja olemaan tärkeillä hetkillä jäällä. Se on ihan kiva. Totta kai se on vähän erilaisempaa, Granlund vertaa.