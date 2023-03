Mikko Rantanen lähellä kovinta suomalaistemppua 25 vuoteen – edessä siintävä rajapyykki ei hetkauta: "Pitää syötelläkin välillä"

26-vuotias Rantanen pelaa NHL:ssä kovinta suomalaiskautta miesmuistiin, sillä suomalaistähti on enää kolmen maalin päässä 50 maalin rajapyykistä. Kyseisessä tempussa on aikaisemmin onnistuneet vain Jari Kurri. Edellisestä suomalaisesta 50 maalin kaudesta on vierähtänyt jo 25 vuotta.