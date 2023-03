NHL-sarjajumbon seurapomo Jarmo Kekäläisellä selkeä suunnitelma ensi kaudelle – "Siihen kiinnitämme huomiota"

Columbuksen kausi on ollut todella heikko ja joukkue on valahtanut koko sarjan hännille. Kehnosti sujuneesta kaudesta johtuen Kekäläinen pisti NHL:n siirtotakarajan alla myyntihousut jalkaan ja luottopelaajien joukkoon lukeutuneet Joonas Korpisalo, Vladislav Gavrikov ja Jakub Voracek saivat lähteä.

Columbus on jo muutaman vuoden ajan hakenut asemiaan NHL:n hierarkiassa uudelleen ja joukkue on jäämässä jo kolmantena vuonna peräkkäin pudotuspelien ulkopuolelle. Tällä kaudella jälki kaukalossa on ollut paikoitellen jopa rumaa.