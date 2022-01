Hurja huhu Anton Lundellista sai kannattajat huolestumaan: NHL:n tähtitulokasta leivotaan osaksi jättimäistä pelaajakauppaa

Chychrun on yksi kroonisessa alhossa vaeltavan Arizonan joukkueen harvoista valopilkuista, ja 23-vuotiasta kanadalaista pidetäänkin NHL:n puolustajaeliittiin kuuluvana pelaajana.

Kaiken kukkuraksi Chychrun on sidottu vielä seuraaviksi kolmeksi kaudeksi erittäin seuraystävälliseen sopimukseen, joka pitää hänen vuosipalkkansa 4,6 miljoonassa dollarissa.

Floridan dilemma on se, että uudelleenrakennusta virittelevä Arizona tietää paremmin kuin hyvin käsissään olevan siirtopalikan arvon ja aikoo pyytää siitä todella kovaa hintaa.

– Se kuulostaa paljolta, ja se onkin, mutta se on Chychrunin hinta, Marek totesi .

The Fourth Period -sivuston NHL-toimittaja David Pagnotta puolestaan lisäsi vettä myllyyn viikonloppuna.

– Olen saanut kuulta lukuisilta ihmisiltä, että Florida on erittäin kiinnostunut. Panthersilla ei kuitenkaan ole vuoden 2022 ykköskierroksella varausta (se kuuluu Buffalolle). Olisiko heidän pakettinsa tarpeeksi, jos siihen kuuluisi vuoden 2023 ykköskierroksen varausvuoro? Minulle on kerrottu, että Coyotes todella pitää Anton Lundellista, Pagnotta kertoi .

Myös Sportsnetin Elliotte Friedman on ottanut kantaa Chychrunin tilanteeseen tuoreessa artikkelissaan.

– Useampi joukkue on iskemässä tähän kovaa. Florida on ilman muuta yksi niistä, mutta en ole vakuuttunut siitä, että he haluaisivat liikuttaa Anton Lundellia, Friedman kirjoittaa.