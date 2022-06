NHL-pomo Jarmo Kekäläinen avasi Patrik Laineen sopimusneuvotteluita – "Siinä on tehtävä kompromissi"

Laine kuittasi päättyneen yksivuotisen sopimuksensa aikana 7,5 miljoonan dollarin (noin 7,1 milj. euron) vuosiansiot. NHL-seurojen palkkatilanteita seuraavan CapFriendly-sivuston mukaan Kekäläisellä on tällä hetkellä pelivaraa noin 21 miljoonaa dollaria, mutta Laine ei suinkaan ole pelaaja, jolle pitää sorvata uusi sopimus. Esimerkiksi nuori puolustaja Adam Boqvistkin on vielä ilman jatkosopimusta.

Kun tähän lisätään vielä vapailta markkinoilta napatut mahdolliset vahvistukset, on Kekäläisellä käsissään pulmallinen palkkapalapeli, johon Laineen sopimus on mahdutettava.

– Heillä on omat ajatuksensa ja meillä omamme. Pääajatuksemme on, että haluamme saada kaiken sopimaan yhteen, jotta voimme rakentaa mestarijoukkueen. Uskomme reiluihin sopimuksiin, mutta jätkien on ymmärrettävä, että he haluavat myös paremman joukkueen ympärilleen. Siinä on tehtävä pieni kompromissi, Kekäläinen toteaa.