NHL:n tuplamestari hehkuttaa Artturi Lehkosta – yksi suomalainen on kuitenkin ylitse muiden: “Hän on esikuvani”

Suomalaiskaksikko sai ottelun päätteeksi paljon kehuja joukkuetoveriltaan Darren Helmiltä. Kanadalaishyökkääjä ylisti Rantasen ja Lehkosen tekemistä kauden aikana, viestien kuinka suuri ilo hänellä on ollut saada pelata heidän kanssaan.

– Artturi ja Mikko ovat uskomattomia talentteja ja mahtavia ihmisiä. On ollut hienoa kilpailla ja tehdä töitä heidän kanssaan, Helm hymyilee MTV Urheilulle.

– Hän kilpailee joka ilta. Hän tekee jokaisen pikkuasian huolella. Hän on fiksu ja ajattelee puolustusvoittoisesti, mutta on myös luonnollinen maalintekijä isoissa otteluissa, Helm listaa.

– Hän on uskomaton pelaaja ja tekee uskomattomia maaleja. En voisi olla iloisempi hänen puolestaan.

– Val, hän on uskomaton. Hän on minun esikuvani. On ollut ilo pelata kaikkien [näiden suomalaisten] kanssa, Helm tiivistää.