Artturi Lehkoselta koskettavia sanoja entisille joukkuekavereilleen

– Meillä oli erityinen viime vuosi, mutta hukkasimme mahdollisuutemme. He (Canadiensin pelaajat) ovat upeita ystäviäni. Toivon, että he kokevat tämän jonain päivänä, Lehkonen sanoi TVA Sportsin haastattelussa .

– Tunne on uskomaton. Ollakseni rehellinen en edes tiedä, mitä ajatella. Kaksi viime kautta ovat olleet pitkiä, erityisesti sen jälkeen, kun hävisimme täällä (Tampassa) viime vuonna. Tämä on epätodellista. On vaikea olla olematta ylpeä, Lehkonen tunnelmoi.