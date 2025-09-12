NHL:ssä pelaava Buffalo Sabres on tehnyt yksivuotisen sopimuksen venäläisvahti Aleksandr Georgijevin kanssa.
Georgijevin tuore sopimus on 825 000 dollarin arvoinen.
29-vuotias Georgijev pelasi viime kaudella Colorado Avalanchessa ja San Jose Sharksissa. Hän torjui kauden aikana yhteensä 49 ottelussa vaisulla torjuntaprosentilla 87,5.
Myös New York Rangersia uransa aikana edustanut venäläismaalivahti on pelannut NHL:ssä 303 ottelua torjuntaprosentilla 90,3.
Georgijev on suomalaiselle kiekkokansallekin tuttu maalivahti, sillä hän pelasi TPS:ssä 51 SM-liigaottelua kausina 2014-17.
Georgijev on Buffalon kuudes NHL-sopimuksen alainen maalivahti. Ykkösvahdin viittaa kantanee suomalaisvahti Ukko-Pekka Luukkonen ennen Alex Lyonia. Georgijev toiminee kaksikon kirittäjänä.
Suomalaisvahti Topias Leinonen, 21, aloittaa ensimmäisen kautensa Pohjois-Amerikassa ja hän taistelee peliajasta AHL-joukkue Rochester Americansissa.