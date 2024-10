Kaapo Kähköselle lähtö NHL:ssä

28-vuotias Kähkönen on muiden NHL-seurojen poimittavana vuorokauden ajan. Jos häneen ei tartuta, suomalainen suuntaa Jetsin farmijoukkue Manitoba Mooseen AHL:ään.

Kähkönen pelasi viime NHL-kaudella San Jose Sharksissa 31 ottelua torjuntaprosentilla 89,5 ja New Jersey Devilsissä kuusi matsia lukemalla 92,3. Hän siirtyi Jetsiin täksi kaudeksi vapaiden pelaajien markkinoilta.

Kähkönen on torjunut kiekkoja Pohjois-Amerikassa kaudesta 2018–19 lähtien. NHL-otteluita on tullut tilille sitä seuraavasta sesongista alkaen, kaikkiaan 139 runkosarjapeliä. NHL-uran torjuntaprosentti on 89,9.