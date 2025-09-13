NHL:ssä pelaavan Buffalo Sabresin suomalaismaalivahti Ukko-Pekka Luukkonen on loukkaantunut, kertoo The Athletic.

The Athleticin tietojen mukaan Luukkonen saapui Pohjois-Amerikkaan loukkaantuneena. Luukkosen vamman vakavuudesta ja poissaolon mahdollisesta pituudesta ei ole vielä lisätietoja.

26-vuotias Luukkosta pidetään ennakkoasetelmissa Buffalon ykkösvahtina. Kesällä Buffalo teki sopimuksen Alex Lyonin kanssa ja perjantaina joukkue hankki venäläisvahti Aleksandr Georgijevin riveihinsä.

The Athleticin mukaan Georgijevin sopimus on reagointi Luukkosen loukkaantumiseen.

Luukkonen torjui viime kaudella 55 ottelussa torjuntaprosentilla 88,7.