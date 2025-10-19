Tulokashyökkääjä Jani Nyman latoi kauden toisen NHL-maalinsa, kun Seattle Kraken haki vieraspisteet Toronto Maple Leafsilta 4–3-jatkoaikavoitolla.
Nyman pääsi sivaltamaan toisen erän lopussa Krakenin 2–1-johtoon. Suomalainen laukoi suoraan Mason Marchmentin tarjoilusta.
21-vuotias Nyman sai ottelussa selvästi eniten vastuuta tämän kauden otteluistaan oltuaan jäällä reilut 13 minuuttia. Hän pelasi viime kaudella vain 12 runkosarjaottelua, joten on NHL:n kirjoissa edelleen tulokaspelaaja.
Seattle johti ottelua kolmesti, mutta joutui hakemaan ratkaisua jatkoajalta, jossa voittomaalin taituroi Joshua Mahura.