Artturi Lehkonen alusti kolme maalia Colorado Avalanchen kukistaessa kotonaan Boston Bruinsin maalein 4–1.

Avalanche on voittanut viisi kauden kuudesta ensimmäisestä ottelustaan. Lehkonen on tehtaillut näissä tehot 2+5=7.

Kolmannen tappionsa putkeen kärsineen Bostonin kaadossa Lehkonen tarjoili syötöt kolmeen maaliin. Kahdessa ensimmäisessä osumassa viimeistelystä vastasi supertähti Nathan MacKinnon.

Avauserässä Lehkonen riisti kiekon keskialueella ja jakoi hyökkäyssiniviivalta nappisyötön keskellä vapaana olleelle MacKinnonille. Tämä karkasi puolittaiseen läpiajoon ja viimeisteli varmasti Coloradon 1–1-tasoituksen.

Päätöserän alussa MacKinnon toi itse kiekon hyökkäysalueelle, käytti sitä Lehkosella, joka tarjoili syötön maalin takaa, minkä jälkeen MacKinnon laukoi suoraan tarjoilusta Coloradon kahden maalin karkumatkalle. MacKinnon nosti kauden maalimääränsä jo kuuteen.

Kaksi ja puoli minuuttia ennen loppusummeria Lehkonen sai tililleen vielä kolmannen syöttöpisteen. Hän ronkki kiekon ilman maalivahtia pelanneelta Bostonilta, ja Martin Necas pääsi kaukolaukauksella tuikkaamaan Coloradon 4–1-voittolukemat.