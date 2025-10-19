Mikko Rantanen teki NHL-kauden kolmannen maalinsa, mutta Dallas Stars koki toisen peräkkäisen tappionsa. Tällä kertaa St. Louis Blues oli vahvempi maalein 3–1.
Rantanen on päässyt pisteille Dallasin jokaisessa viidessä ottelussa tällä kaudella. Suomalaistähti on kolmen osumansa lisäksi syöttänyt neljä maalia.
Vierasottelussa St. Louisia vastaan Rantanen nostatti Dallasin toiveita 1–2-kavennusmaalillaan reilut kaksi minuuttia ennen ottelun loppua. Rantanen pujotteli taiturimaisesti Blues-viisikon välistä, käytti kiekkoa Wyatt Johnstonilla ja päätti hyökkäyksen osumaan maalin kulmalta.
Kolmella voitolla kautensa avannut Dallas koki nyt toisen peräkkäisen tappionsa. St. Louisille voitto oli kauden kolmas.
Lauantain NHL-kierroksella suomalaisista maalinteossa onnistuivat myös kauden toisen osumansa viimeistellyt Seattle Krakenin Jani Nyman ja Carolina Hurricanesin Jesperi Kotkaniemi.
0:51Jani Nyman laukoi kauden toisen maalinsa Seattlen paidassa.
Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen syötti kaksi Nathan MacKinnonin maalia 4–1-voitossa Boston Bruinsista.
0:47Artturi Lehkonen tarjoili Nathan MacKinnonille kaksi maalia.