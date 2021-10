Seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut NHL-pelaaja astui esiin – pelaajayhdistys vaikeni asiasta: "Systeemi petti hänet"

Kyle Beachista ei tullut koskaan Chicago Blackhawksin NHL-pelaajaa. Hän kuitenkin osallistui seuran mestaruusjuhliin hyväksikäyttötapauksensa jälkeen vuonna 2010. Hän on kiekkoillut Keski-Euroopassa vuodesta 2014 lähtien. imago/Eibner Europa/ All Over Press