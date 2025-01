”NHL-mies” yltyi hirmuvireeseen SM-liigassa – huippuveskari karmivassa alakulossa

MTV Urheilun studio listasi SM-liigan tämän hetken kylmiä ja kuumia pelaajia.

Kuumien puolella tämän hetken ehdoton helmi on Lukon hyökkääjä Karson Kuhlman. Vielä toissa kaudella NHL:ssä Seattle Krakenia ja Winnipeg Jetsiä edustanut Kuhlman, 29, ehti viilettää peräti 12 ottelun mittaisessa pisteputkessa ennen lauantain Jukurit-kamppailua. Siinä Kuhlman jäi hämmästyttävällä tavalla kiikareille, kun Lukko rökitti Jukurit lukemin 8–0.

– Ehkä alussa meni hetki ennen kuin silmät havahtuivat häneen. On huippuluokan äijä, MTV Urheilun asiantuntija Pekka Saravo kehuu.

Kuhlmanin kohdalla voi syystä puhua siitä, että onko hän tällä hetkellä jopa Liigan parhaita pelaajia?

– Ammattimies viimeisen päälle. On päässyt vireeseen. Onko käynyt jopa niin, että hän on johdattanut joukkonsa parempaan iskuun? Saravo kyselee, viitaten siihen, miten hyvässä lennossa Kuhlmanin edustama Lukko on ollut viime aikoina.

Lukko johtaa sarjaa pisteen erolla ennen Ilvestä ja HIFK:ta.

Kuhlman on pelannut urallaan 147 NHL-ottelua, joissa hänelle on merkattu tehot 12+18=30. Suomessa Kuhlman on nakuttanut 40 liigaotteluun pisteet 14+21=35.

Kylmien pelaajien puolella TPS:n maalivahdin Veini Vehviläisen tilanne herättää hämmennystä. Vehviläinen, 27, oli vielä muutama vuosi sitten Liigan ehdottomia kärkiveskareita.

Nyt hän on rajussa alakulossa. Vehviläinen ei onnistunut alkukaudella Jyväskylässä, missä hänen päästettyjen maaliensa keskiarvo oli ottelua kohtaan 3,51. Samaan aikaan hänen torjuntaprosenttinsa oli yhdeksässä pelatussa taistossa vain 85,4.

Turussa meno on ollut vielä synkempää. Kymmenen pelattua peliä, päästettyjen maalien keskiarvo 3,59 ja torjuntaprosentti 83,4.

– Faktat puhuvat puolestaan. Hän on ollut vaikeuksissa, MTV Urheilun asiantuntija Saravo toteaa.

Lisää Liigan kylmistä ja kuumista pelaajista jutun yläreunan videolla.

6:38

SM-liigassa edessä herkullinen kevät – "Se paniikin määrä"